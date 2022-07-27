Напротив Парка Победы в Москве построят комплекс из двух башен

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Архсовет Москвы одобрил концепцию многофункционального комплекса состоящего из двух независимых башен, высота одной из которых составит 300 метров. Его построят у Парка Победы на западе города.

Как рассказал на заседании совета автор проекта, руководитель архитектурного бюро "Меганом" Юрий Григорян, трехсотметровой будет жилая башня, рядом будет коммерческое здание высотой 112 метров. Задачей было, чтобы комплекс смотрелся как единая городская скульптура.

"Это не небоскреб, башня 300 метров будет участвовать в городском ландшафте. Фасады очень простые, это стекло и алюминий. Комплекс задуман как целое, но теоретически эти два здания могут работать независимо", - рассказал Григорян.

"Наверху публичная смотровая площадка. Стеклянный кусочек общественного пространства", - добавил Григорян.

Будет в комплексе и пешеходный мост.

"На участке много ограничений. Мы предлагаем сделать мост из Яблоневого парка к метро. По-другому связать было невозможно. Мы не хотели делать эту связь подземной", - рассказал архитектор.

Вход в офисный центр запроектирован со стороны улицы Барклая. Внизу будут магазины, в верхних этажах - офисы.

Члены Архсовета поддержали проект почти без замечаний и выразили пожелание, чтобы он был реализован в предложенном виде. "Мы будем придерживаться максимальной точности данного проекта", - подтвердил представитель заказчика.

"Мне очень нравится результат. Он по-настоящему смелый, по-хорошему вызывающий. Он наверняка получит резонанс. Со временем такие проекты чаще всего становятся знаковыми. Он претендует на важное место в городском ансамбле. Будем следить за его реализацией", - заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он напомнил, что предыдущий проект Тимура Башкаева Архсовет отклонил в декабре 2021 года, и сказал, что проект "Меганома" кардинально от него отличается.

Общая площадь комплекса составит 183 тысячи кв.м, из которых 110 тысяч кв.м придется на офисы, около 40 тысяч кв.м - на апартаменты и 32 тысячи кв.м - на торговые площади. Он займет участок площадью 4,2 га. Необходимое количество парковочных мест в рамках проекта оценивается в 912.

МФК в составе транспортно-пересадочного узла "Парк Победы" будет построен по заказу компании "Ташир". Планировалось, что проект объединит Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро и МЦК "Кутузовская". Технологическую часть реализует "Мосинжпроект". Выход из метро, переходы, офис и гостиницу с апартаменты включили в коммерческую часть проекта. Архсовет рассмотрел коммерческую часть.