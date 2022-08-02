Главное здание Третьяковки и Новую Третьяковку эвакуировали из-за угрозы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники и посетители Государственной Третьяковкой галереи эвакуированы из главного здания музея, Инженерного корпуса и Новой Третьяковки на Крымском Валу после поступления сообщения о "минировании", сообщили "Интерфаксу" в галерее.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, как позже сообщили на сайте галереи, также эвакуированы посетители и сотрудники Новой Третьяковки на Крымском валу и Инженерного корпуса. Здания будут закрыты до 16:30.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:30 2 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу: Крымский Вал, дом 10", - говорится в сообщении на сайте галереи.

Информация о возобновлении работы будет размещена на сайте, уточнили в галерее.

За последнюю неделю это второй случай анонимной угрозы, поступившей в галерею, ранее посетителей эвакуировали из всех зданий 30 июля.