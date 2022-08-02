Грузовой автомобиль загорелся в результате аварии на МКАДе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - На 22-м километре МКАД в районе пересечения с Бесединским шоссе произошло ДТП, в результате загорелся грузовой автомобиль, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

К 13:53 пожар был локализован, проводилась проливка проезжей части.

Позднее Дептранс Москвы со ссылкой на ГИБДД сообщил, что загорелся бензовоз, его водитель пострадал и был направлен в больницу.