Мэрия Москвы выделит гранты на фестивали "Спасская башня" и ММКФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении из бюджета города грантов на проведение двух международных фестивалей, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Речь идет о XV Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и 44-м Московском международном кинофестивале.

Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 4 сентября, его главной площадкой будет Красная площадь. На нем выступят военные оркестры в том числе из Армении, Белоруссии, Египта, Индии и Таиланда.

Московский международный кинофестиваль будет проходить с 26 августа по 2 сентября. Его открытие и закрытие состоятся в Московском театре мюзикла — здании бывшего кинотеатра "Россия". Конкурсные показы пройдут в кинотеатрах "Художественный" и "Иллюзион", киноцентре "Октябрь", Доме кино, Центре документального кино, кинозале Третьяковской галереи, кинотеатрах сети "Москино".