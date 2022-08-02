Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении останавливали из-за проблем с поездом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сбой в движении произошел на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1, D1) и Савеловском направлении МЖД, движение уже восстановлено, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

Согласно сообщению, было прервано движение в сторону области из-за остановки состава по техническим причинам на участке Савеловский вокзал - Бескудниково.

К 16:14 движение было восстановлено, остановившийся поезд был убран вспомогательным локомотивом.

"Совместно с МЖД работаем над скорейшим вводом задержанных поездов в график. Маршруты некоторых электропоездов могут быть укорочены, возможны отмены рейсов, пожалуйста, следите за расписанием в приложении", - говорится в сообщении департамента транспорта.