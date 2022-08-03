В Москве в январе-июне объем промпроизводства вырос почти на 9%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В январе-июне 2022 года объем промышленного производства в Москве увеличился на 8,8% в годовом исчислении за счет работы обрабатывающих предприятий, сообщили в столичной мэрии.

Обрабатывающая промышленность увеличила выпуск продукции на 10,9% в годовом выражении. Выпуск текстильных изделий вырос на 20,9%, хлебобулочных и кондитерских изделий - на 6%, медицинского оборудования - на 69%, уточнил через пресс-службу мэрии глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.