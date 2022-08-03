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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"В дневные часы сильная жара с температурой 30...33°С", - говорится в предупреждении синоптиков, которое действует до 9:00 5 августа.

Ранее в столичном главке МЧС москвичей предупредили о сильной жаре со среды по субботу.

"По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...33°С", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют в жаркую погоду избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Последний раз "оранжевый" уровень погодной опасности объявлялся в Москве 26 и 27 июля.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что самым жарким днем лета и всего 2022 года пока остается 11 июля.

"На базовой метеостанции города (ВДНХ) 11 июля было зафиксировано 32,8 градуса", - сказал представитель метеобюро.

Москва
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