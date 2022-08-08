Московский скоростной диаметр продлят до М-12

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Новую дорогу "Московский скоростной диаметр" продлят от Некрасовки до трассы М-12 в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что строительство участка начнется в районе Некрасовка, дорога дойдет до М-12.

"Сооружение достаточно сложное. (...) Надеюсь, что уже в следующем году весь этот участок будет построен и в сентябре - декабре следующего года состыкован со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань", - пояснил мэр города.

Он добавил, что, таким образом, москвичи получат новую вылетную магистраль. Дорога также обеспечит доступ к территории Подмосковья.

По словам мэра, строительство первой очереди скоростного диаметра завершается в этом году. Речь идет о Северо-Восточной хорде. Она свяжет северные, восточные и южные районы города. Протяженность основного хода первой очереди диаметра составит около 40 км.

Участок диаметра до М-12 будет представлять собой трассу из шести полос длиной около 5 км по прямой. Он возьмет начало в районе станции метро "Лухмановская", пересечет улицы Покровская, Сочинская, Маресьева, пройдет вдоль реки Пехорки и соединится с трассой М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань".

Ожидается, что это позволит улучшить транспортное обслуживание более 1,2 млн жителей районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, подмосковных Люберец и Балашихи.