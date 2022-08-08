Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Московский скоростной диаметр продлят до М-12

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Новую дорогу "Московский скоростной диаметр" продлят от Некрасовки до трассы М-12 в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что строительство участка начнется в районе Некрасовка, дорога дойдет до М-12.

"Сооружение достаточно сложное. (...) Надеюсь, что уже в следующем году весь этот участок будет построен и в сентябре - декабре следующего года состыкован со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань", - пояснил мэр города.

Он добавил, что, таким образом, москвичи получат новую вылетную магистраль. Дорога также обеспечит доступ к территории Подмосковья.

По словам мэра, строительство первой очереди скоростного диаметра завершается в этом году. Речь идет о Северо-Восточной хорде. Она свяжет северные, восточные и южные районы города. Протяженность основного хода первой очереди диаметра составит около 40 км.

Участок диаметра до М-12 будет представлять собой трассу из шести полос длиной около 5 км по прямой. Он возьмет начало в районе станции метро "Лухмановская", пересечет улицы Покровская, Сочинская, Маресьева, пройдет вдоль реки Пехорки и соединится с трассой М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань".

Ожидается, что это позволит улучшить транспортное обслуживание более 1,2 млн жителей районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, подмосковных Люберец и Балашихи.

Москва Сергей Собянин М-12
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

В центре Москвы убрали загрязнение с поверхности Москвы-реки

В Москве у Крымского моста очищают поверхность Москвы-реки

На юго-востоке Москвы рабочие провалились в канализационный колодец

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

Четверо москвичей задержаны по делу о нелегальном обмене валюты

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Экстренные службы установили связь с работниками горящего склада Ozon в Подмосковье

Пожарный поезд привлекли для тушения склада Ozon в Истре

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });