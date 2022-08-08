Ростехнадзор назвал штатной ситуацию с горением факела на МНПЗ в ночь на 8 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ростехнадзор назвал штатной ситуацию с интенсивным горением факела на Московском НПЗ, входит в "Газпром нефть") минувшей ночью. Ранее в социальных сетях распространилось видео с огнём на факеле МНПЗ.

Помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль написал в телеграм-канале, что "в связи с выходом из строя привода шиберной задвижки на линии подачи катализатора сработали блокировки на комбинированной установке каталитического крекинга. Сбрасываемые газы были направлены в факельный коллектор, что привело к горению с большей интенсивностью".

"Если простым языком, произошла небольшая поломка и сработала предусмотренная проектом защита. Абсолютно штатная ситуация. Пугаться тут нечего, даже наоборот. К слову, неисправность быстро устранили", - добавил Виль.

Как сообщила пресс-служба МНПЗ, в ночь на 8 августа на предприятии наблюдалось видимое горение факела. "Использование факельной системы является частью технологического процесса и предназначено для безопасной утилизации избытков нефтяного газа, которые возникают в нефтепереработке", - отметили на заводе.

"Московский НПЗ системно работает над снижением времени использования факельной системы. Современные технологии позволяют вовлекать все технологические газы в производство, лишь незначительную часть - безопасно утилизировать с помощью факельной системы. Проекты по повышению эффективности использования нефтяного газа позволили сократить совокупное время горения факела в 40 раз: до 1 дня в году, - добавил в пресс-службе завода.