Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Ростехнадзор назвал штатной ситуацию с горением факела на МНПЗ в ночь на 8 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ростехнадзор назвал штатной ситуацию с интенсивным горением факела на Московском НПЗ, входит в "Газпром нефть") минувшей ночью. Ранее в социальных сетях распространилось видео с огнём на факеле МНПЗ.

Помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль написал в телеграм-канале, что "в связи с выходом из строя привода шиберной задвижки на линии подачи катализатора сработали блокировки на комбинированной установке каталитического крекинга. Сбрасываемые газы были направлены в факельный коллектор, что привело к горению с большей интенсивностью".

"Если простым языком, произошла небольшая поломка и сработала предусмотренная проектом защита. Абсолютно штатная ситуация. Пугаться тут нечего, даже наоборот. К слову, неисправность быстро устранили", - добавил Виль.

Как сообщила пресс-служба МНПЗ, в ночь на 8 августа на предприятии наблюдалось видимое горение факела. "Использование факельной системы является частью технологического процесса и предназначено для безопасной утилизации избытков нефтяного газа, которые возникают в нефтепереработке", - отметили на заводе.

"Московский НПЗ системно работает над снижением времени использования факельной системы. Современные технологии позволяют вовлекать все технологические газы в производство, лишь незначительную часть - безопасно утилизировать с помощью факельной системы. Проекты по повышению эффективности использования нефтяного газа позволили сократить совокупное время горения факела в 40 раз: до 1 дня в году, - добавил в пресс-службе завода.

Московский НПЗ - основной поставщик топлива для московского региона, обеспечивающий 40% столичного рынка. Текущий объем переработки - порядка 11 млн тонн, установленная мощность - 12,78 млн т нефти в год.

Москва Ростехнадзор Московский НПЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

В центре Москвы убрали загрязнение с поверхности Москвы-реки

В Москве у Крымского моста очищают поверхность Москвы-реки

На юго-востоке Москвы рабочие провалились в канализационный колодец

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

Четверо москвичей задержаны по делу о нелегальном обмене валюты

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Экстренные службы установили связь с работниками горящего склада Ozon в Подмосковье

Пожарный поезд привлекли для тушения склада Ozon в Истре

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });