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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой до утра вторника

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде с грозой с вечера понедельника до утра вторника.

"В период с 21 часа 8 августа до 10 часов 9 августа в Москве ожидается сильный дождь, местами гроза", - говорится в сообщении департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва
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