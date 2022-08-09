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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Экспертиза стройпроектов позволила Москве сэкономить 35,3 млрд рублей с начала года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московские власти сэкономили с начала года 35,34 млрд рублей бюджетных средств благодаря экспертизе проектно-сметной документации, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.

В январе-июле эта экспертиза позволила снизить общую стоимость строительства объектов на 15,7%, сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, сэкономленные средства могут перенаправить на строительство других городских объектов.

За 11 лет экспертиза проектов по госзаказу позволила городу сэкономить 1,22 трлн рублей.

Москва Андрей Бочкарев
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