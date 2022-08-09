Экспертиза стройпроектов позволила Москве сэкономить 35,3 млрд рублей с начала года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московские власти сэкономили с начала года 35,34 млрд рублей бюджетных средств благодаря экспертизе проектно-сметной документации, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.

В январе-июле эта экспертиза позволила снизить общую стоимость строительства объектов на 15,7%, сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, сэкономленные средства могут перенаправить на строительство других городских объектов.

За 11 лет экспертиза проектов по госзаказу позволила городу сэкономить 1,22 трлн рублей.