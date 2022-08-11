Основной участок Московского скоростного диаметра планируют достроить ко Дню города

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Участок новой дороги Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе планируют достроить ко Дню города в 2022 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы подходим к концу самой масштабной работы по строительству первой очереди скоростного диаметра - Северо-Восточной хорды. Это крупнейший объект в истории Москвы, остались буквально считанные километры", - сказал журналистам Собянин.

Он пояснил, что осталось построить восемь километров: в их составе два моста через реки Лихоборка и Яуза, а также крупнейшая эстакада в Европе протяженностью почти 2,5 км.

"Это самый сложный участок, который мы проходили по всей трассе, но, тем не менее, он в высокой готовности, так что я надеюсь, что ко Дню города этот участок будет закончен", - добавил мэр.

Гендиректор подрядчика проекта АО "Дороги и мосты" Владимир Власов доложил о ходе завершения строительства, отметив, что на объекте идут финишные работы.

Собянин также отметил, что строительство участка усложнено из-за того, что рядом проходит железная дорога, - для проведения работ необходимы согласования. При этом значение дороги, по словам мэра, велико.

"Это (ввод в строй участка - ИФ) будет историческое событие. Этот участок завершает соединение всей этой трассы от Бусиновской развязки до Некрасовки", - отметил Собянин.

По его словам, это позволит проехать через всю Москву без светофоров примерно за 40 минут.

Московский скоростной диаметр

Московский скоростной диаметр - такое название получила новая трасса, которая пройдет через территорию города и объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.

Участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе начали строить в апреле 2019 года. Шестиполосная трасса протяженностью 7,5 км берет начало у Ярославского шоссе и в итоге соединяется с участком МСД, который выходит на трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург".

В рамках возведения участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе построят или реконструируют 22 км дорог и 10 искусственных сооружений, а также два подземных пешеходных перехода.

Сейчас введено в эксплуатацию 14 км дорог, шесть искусственных сооружений и подземный пешеходный переход.

Открытие участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе позволит завершить строительство основного участка МСД в пределах МКАД. Тогда в Москве появится прямая бессветофорная магистраль от федеральной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 "Москва - Казань".

День города в Москве отметят 10 и 11 сентября.