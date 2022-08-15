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Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Замедление роста в ряде отраслей экономики Москвы приведет к ее сокращению в 2022 году на 3-4%. Об этом сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Экономика Москвы успешно преодолевает период нестабильности, в этом году мы прогнозируем умеренное сокращение в пределах 3-4%", - сказал Ефимов.

Он пояснил, что основными причинами сокращения станет замедление роста в ряде отраслей: в первую очередь – в автомобилестроении и смежных сферах. Другая причина - высокая инфляция.

Кроме того, в мэрии видят небольшое замедление роста в реальном выражении в торговом секторе – в частности, в реализации непродовольственных товаров и автомобилей. Остальные отрасли, отметил Ефимов, "в целом чувствуют себя уверенно".

"Уже в следующем году насчитываем вернуться на траекторию роста", - добавил заммэра.

По его словам, также прогнозируется сокращение доходной части бюджета – примерно на 5% в реальном выражении. Сокращаются поступления от финансового сектора из-за снижения объемов кредитования и общего замедления экономической активности, а также от торговли.

Москва
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