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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:56

Москва в 2022 году выделила около 22 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Московские малые и средние предприятия в 2022 году уже получили гранты и льготные кредиты на сумму более 20 млрд рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"За почти полгода город выделил на помощь малому и среднему бизнесу около 22 млрд руб.", - написал Собянин во вторник в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что в числе получателей городских мер поддержки - производители продуктов питания и одежды, научно-исследовательские компании, медицинские учреждения и детские центры.

Москва
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