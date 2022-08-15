Москва в 2022 году выделила около 22 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Московские малые и средние предприятия в 2022 году уже получили гранты и льготные кредиты на сумму более 20 млрд рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"За почти полгода город выделил на помощь малому и среднему бизнесу около 22 млрд руб.", - написал Собянин во вторник в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что в числе получателей городских мер поддержки - производители продуктов питания и одежды, научно-исследовательские компании, медицинские учреждения и детские центры.