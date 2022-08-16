РЖД открыли "пилотные" капсульные отели на двух вокзалах в Москве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) запустило новый сервис с круглосуточными капсульными отелями на Ярославском и Казанском вокзалах в Москве, сообщила компания.

Капсулы отдыха располагаются в залах "комфорт". Каждая рассчитана на одного человека, но возможно размещение матери с ребенком до 6 лет. Капсулы оборудованы usb-адаптером для зарядки гаджетов и отделением для хранения багажа, также гостям выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед.

Стоимость аренды от 250 рублей за час до 1500 рублей за 12 часов.

Как пояснили "Интерфаксу" в РЖД, на данный момент капсульные отели открыты только в Москве, в дальнейшем сервис планируется запустить на вокзалах по РФ.