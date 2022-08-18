Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

В приложении "Метро Москвы" теперь можно купить билет на речной транспорт

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В мобильном приложении "Метро Москвы" появилась функция покупки билетов на столичный речной транспорт, сообщили в городской мэрии.

Через приложение пользователи могут выбрать оптимальный из 11 маршрутов поездок на речных трамваях и теплоходах, время рейса, а также оплатить его стоимость. Распечатывать купленный билет не требуется, при посадке достаточно будет показать его в электронном виде.

"Метро Москвы" - мобильное приложение транспортного комплекса Москвы.

Москва Метро Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

В МЧС заявили об отсутствии угрозы повторения в Москве смога 12-летней давности

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

В Москве усилен контроль за состоянием воздуха после сообщений о запахе гари

В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Реконструкция арены "Дружба" в Лужниках завершится в 2023 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });