В приложении "Метро Москвы" теперь можно купить билет на речной транспорт

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В мобильном приложении "Метро Москвы" появилась функция покупки билетов на столичный речной транспорт, сообщили в городской мэрии.

Через приложение пользователи могут выбрать оптимальный из 11 маршрутов поездок на речных трамваях и теплоходах, время рейса, а также оплатить его стоимость. Распечатывать купленный билет не требуется, при посадке достаточно будет показать его в электронном виде.

"Метро Москвы" - мобильное приложение транспортного комплекса Москвы.