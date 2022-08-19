Москвичей предупредили о высокой пожароопасности с 20 по 22 августа

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о высокой пожароопасности в городе с субботы по понедельник.

"По информации синоптиков Росгидромет в период с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа местами в г. Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорится в пятницу в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье 17 августа окутал смог, жители жаловались на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски, будучи на улице.