В Москве арестован подозреваемый в попытке экспорта материалов двойного назначения

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы заключил под стражу Александра Неруша, подозреваемого в попытке экспортировать из РФ материалы или технологии, которые могут быть использованы при создании оружия и военной техники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Неруш помещен под арест на два месяца, до 21 октября, заявили в пресс-службе.

В суде уточнили, что Неруш подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 189 УК России (приготовление к незаконному экспорту из РФ или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники).

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.