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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Пять человек задержаны по подозрению в организации подпольных казино в Подольске

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье, в Подольске полиция ликвидировала два подпольных игорных клуба, по подозрению в их организации задержаны пять жителей региона, сообщил пресс-центр МВД.

По фактам возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 статьи 171.2 УК).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке Росгвардии пресекли деятельность обоих клубов. Проведены обыски в помещениях и по местам проживания задержанных. Изъяты 84 системных блока с программным обеспечением для проведения азартных игр, телефоны, банковские карты, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - говорится в пресс-релизе.

Подольск МВД Московская область
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