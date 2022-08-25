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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Пожар на территории конно-спортивного клуба в Подмосковье локализован

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать крупное возгорание на территории конно-спортивного клуба в Ленинском округе Подмосковья.

"В 14:24 пожар локализован на площади 900 кв. м", - сообщает пресс-служба МЧС России в четверг.

Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в нежилом административном здании по адресу: деревня Орлово, дом 2 в Ленинском округе. Сведений о пострадавших не поступало.

В пресс-службе администрации Ленинского округа "Интерфаксу" уточнили, что горит склад и офисно-подсобное помещение на территории конно-спортивного клуба "Левадия".

"Люди эвакуированы до прибытия пожарных подразделений, из конюшни эвакуировано 15 лошадей. Никто из животных не пострадал", - отметили в администрации.

Подмосковье
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