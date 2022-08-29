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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Спрос на аренду элитного жилья в Москве снизился на 24% за год

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спрос на рынке элитного арендного жилья Москвы сократился на 24% за год, подсчитали в Intermark Real Estate (ранее Savills).

"Отъезд части клиентов отразился также на спросе, который снизился в июле на 7% в сравнении с прошлым месяцем. За последний год спрос на аренду сократился на 24%", - говорится в исследовании.

По данным аналитиков, в июле объем предложения высокобюджетных квартир в аренду практически не изменился. По итогам июля прирост числа квартир за месяц снизился до минимального уровня за последнее полугодие, составив 2%. Но объем предложения все еще велик и является максимальным за все время наблюдений данного сегмента рынка.

Увеличилось более чем на треть время, которое требуется для сдачи в аренду всех предлагаемых сейчас квартир - c 1,3 до 1,8 года.

Самым востребованным районом по итогам полугодия стал Арбат-Кропоткинская, здесь прошло 19% из числа всех сделок. Второе место по полярности заняли сразу две локации - Тверская-Кремль и Замоскворечье, где было заключено по 11% сделок.

Средняя цена аренды в месяц составила на данном рынке 370 тысяч рублей. Это на 3% выше ставки месяцем ранее. За последние два года ставка повысилась 16%. Средневзвешенный бюджет спроса за месяц снизился на 17% до 200 тысяч рублей за объект в месяц. Эксперты это объясняют интересом к менее просторным по площади квартирам в аренду со стороны клиентов и меньшими арендными ставками за такую недвижимость.

Самый распространенный диапазон ставок аренды сделок составил от 100 до 200 тысяч рублей за объект в месяц. На такой бюджет пришлась почти половина спроса по итогам января-июля 2022 года. Спрос на дорогую недвижимость по ставкам свыше 600 тысяч рублей за объект в месяц наоборот снизился - доля таких сделок сократилась с 8% до 3% за последний год.

Москва Intermark Real Estate Savills
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