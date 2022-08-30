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Ряд улиц в Москве перекроют в выходные из-за велосипедного фестиваля и гонки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Московский осенний велофестиваль и велогонка "Две реки" пройдут в Москве в выходные, в связи с этим будут перекрыты некоторые улицы, сообщили во вторник в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"С 18 часов 3 сентября до 18 часов 4 сентября в центре Москвы будет ограничиваться движение на ряде улиц. Это связано с проведением Московского осеннего велофестиваля", - говорится в сообщении.

Так, в воскресенье, 4 сентября, с 10:00 до 16:00 перекроют участки Тестовской улицы и Пресненской набережной. Ограничения движения будут наблюдаться там и в субботу.

В этот же день с 13:00 будет перекрыт целый ряд набережных и улиц Москвы, начиная с Тестовской улицы и заканчивая площадкой перед главным входом на ВДНХ. В частности, нельзя будет проехать по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и другим набережным. Движение станут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов по маршруту.

Что касается ограничений из-за велогонки "Две реки", то они затронут Краснопресненскую, Лужнецкую, Фрунзенскую, Краснохолмскую и другие набережные. Перекрытие их участков будет действовать с 06:30 до 12:00 4 сентября. На указанных улицах также нельзя будет парковаться, начиная с ночи на воскресенье.

Москва
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