Между Белорусским и Савеловским вокзалами сутки не будут ходить электрички

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Москве 3 и 4 сентября не будут ходить электрички и поезда МЦД-1 между Белорусским и Савеловским вокзалами, сообщили "Интерфаксу" в Московской железной дороге (МЖД).

Это сделают для переключения участка пути с реверсивным движением поездов, что необходимо для подготовки к укладке путей для МЦД-1 и МЦД-4. Технологическое "окно" назначено с 2:30 3 сентября по 2:30 4 сентября, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален, отметили в МЖД.

Будет приостановлено движение поездов на первой линии МЦД (МЦД-1), по Савеловскому и Белорусскому направлениям., также не будут ходить аэроэкспрессы.

Железнодорожники проведут переключение пути на участке, протяженностью 400 метров, что позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки пути. А в ночь с 5 на 6 сентября они проведут работы по выправке пути. Всего на участке планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов.

Реконструкция соединительной ветви для укладки дополнительных двух путей на участке началась в декабре 2021 года.