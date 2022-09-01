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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 20 м/с

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о сильном ветре в четверг.

"В период с 10 до 19 часов 1 сентября в городе Москве местами ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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