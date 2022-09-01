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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Новой Москве

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 515-го маршрута произошло около 13:25 мск на 46 км Калужского шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта в четверг.

"Авария произошла по вине водителя грузовика. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся", - говорится в сообщении.

По информации департамента, после столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания.

"В результате ДТП погибших в автобусе нет, пострадало два человека, им оказывается медицинская помощь", - подчеркивается в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Движение в сторону МКАД сильно затруднено.

Новая Москва ДТП
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