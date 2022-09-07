Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Калужско-Рижской линии метро после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Сбой на "оранжевой" ветке метро продлился не менее 20 минут.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, не поступало.

Ранее сообщалось, что движение на оранжевой ветке столичного метро в среду вечером было затруднено из-за человека на пути.