В Москве к 18:00 проголосовала почти треть избирателей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - К концу третьего дня муниципальных выборов в столице общая явка составляет 32,8%, сообщил зампред МГИК Дмитрий Реут.

"Явка на сегодня озвучивается последний раз. Дистанционно проголосовали 1 млн 710 742 москвича, на избирательных участках - 645 436 избирателей. Явка составляет 32,8%", - сказал Реут журналистам на брифинге.

Он уточнил, что эти данные - на 18 часов 11 сентября.

Выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований.

Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.