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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Шестеро детей госпитализированы после ДТП на востоке Москвы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновения автомобилей "БМВ" и "Форд" на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы госпитализированы шестеро детей, сообщается в воскресенье в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля "БМВ" из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем "Форд", остановившемся на проезжей части из-за поломки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в салоне автомобиля "Форд" женщина-водитель перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет, которые госпитализированы. Со слов водителя "БМВ" он не увидел стоящий автомобиль.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Москва
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