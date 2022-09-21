Москва выделила финансовую помощь 71 кинотеатру

С начала года в городе закрылось 16% кинотеатров

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - С начала 2022 года в Москве закрылось около 16% кинотеатров, а в целом по России закрылись две сотни кинотеатров и перестали работать около трети коммерческих кинозалов, сообщает сайт мэрии города со ссылкой на данные отраслевых ассоциаций.

По этим же данным, с марта по июнь в целом по стране падение выручки от продажи билетов составило 70%.

На этом фоне Москва решила выделить кинотеатрам города 300 млн рублей господдержки на условии, что они продолжат работу в течение ближайших трех месяцев. Собирало заявки на господдержку Агентство креативных индустрий (АКИ) столицы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития. В результате дополнительное финансирование было выделено 71 кинотеатру, "это более половины подобных объектов в столице", отмечает сайт мэрии.

Как уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, поддержку получили как крупные киносети, так и индивидуальные кинотеатры. При этом кинопрокатчики пообещали сохранить важную для города инфраструктуру и не закрывать кинотеатры минимум три месяца после получения финансовой помощи. Каждый кинопрокатчик мог получить до 50 млн руб. на компенсацию лицензионных платежей на показ национальных фильмов.