В 98% жилого фонда Москвы включили отопление

Фото: Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Завершаются мероприятия по включению отопления в социальных учреждениях и жилых домах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"По данным на 9:00, все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком (...) Теплом обеспечены 99% социальных учреждений и 98% жилых домов", - сказал Бирюков журналистам в среду.

Заммэра добавил, что отопление также начали включать на предприятиях торговли и промышленности города.

Отопительный сезон начался в Москве досрочно из-за резкого похолодания. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 сентября начали подавать тепло в социальные учреждения, с 18 сентября - в жилые дома. Всего в Москве будет отапливаться более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.