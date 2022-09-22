В Москве арестован директор оборонного завода имени Свердлова

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения гендиректору ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) Юрию Шумскому по уголовному делу о коррупции, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Постановлением суда от 21 сентября в отношении Шумского, подозреваемого преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 ноября, сказали в пресс-службе.

Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения.

"На момент рассмотрения ходатайства указано, что Шумский является генеральным директором завода им. Свердлова", - отметил представитель суда.

Он добавил, что с ходатайством об избрании меры пресечения обратился следователь управления по Северному административному округу Москвы ГСУ СК РФ по городу.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий "в отношении Рыбина В.Е, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст 290 УК РФ".

"Подозреваемый Рыбин освобожден из-под стражи в зале суда. На момент рассмотрения ходатайства указано, что Рыбин не трудоустроен", - добавил сотрудник пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что Рыбин возглавлял завод с ноября 2009 года, сложил полномочия в конце мая 2020 года, эту должность занял Шумский.

Сообщалось также, что Рыбин в мае 2019 года был назначен председателем совета директоров АО "Техмашсервис" (единая сбытовая компания для предприятий, входящих в контур управления ГК "Ростех" по производству промышленных взрывчатых материалов). Он совмещал эту должность с постом гендиректора "Завода имени Я.М. Свердлова".

В суде не привели подробностей фабулы уголовного дела.

В пресс-службе завода им. Я.М. Свердлова "Интерфаксу" заявили, что "не комментируют информацию о руководстве".

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.