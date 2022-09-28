Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:35

В центре Москвы 30 сентября с утра перекроют ряд улиц и набережных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - 30 сентября в центре Москвы утром и днем будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и набережных, сообщили в Дептрансе.

С 6:00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 13:00 перекроют движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.

С 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.

В департаменте просят отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города.

Москва Дептранс Замоскворечье Китай-город
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Более 40% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Более 30 мм осадков выпало с ночи в Москве

До 75% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного дождя

Половина месячной нормы осадков может выпасть в выходные дни в Москве

В Москве отменили мотофестиваль и мотопарад

Военная операция на Украине

Мобилизованным москвичам пообещали ежемесячную доплату в 50 тыс. руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });