В центре Москвы 30 сентября с утра перекроют ряд улиц и набережных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - 30 сентября в центре Москвы утром и днем будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и набережных, сообщили в Дептрансе.

С 6:00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 13:00 перекроют движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.

С 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.

В департаменте просят отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города.