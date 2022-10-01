В Москве начали отключать фонтаны

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сезон фонтанов завершился в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступают к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

В Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди них есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

Сезон фонтанов в столице традиционно начинается в конце апреля. Все установки включают почти одновременно, с разницей в полминуты.