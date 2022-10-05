Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

В Москве 118 домов расселили по программе реновации с начала года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - За последние девять месяцев в Москве расселили 118 старых домов по программе реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики (ДГП).

"С начала первых переездов по программе реновации в 2018 году, в Москве уже расселено 265 жилых домов, из которых 118 (более 40%) - результат девяти месяцев 2022 года", - говорится в сообщении.

Руководитель ДГП Сергей Лёвкин уточнил, что за сентябрь расселили 14 домов, в которых проживало более 2,3 тыс. москвичей. По его словам, сократились сроки переселения 16 домов. Так, в конце сентября жильцы десяти домов на востоке и северо-востоке Москвы начали переезжать раньше срока на несколько лет.

"Ранее были приближены сроки расселения шести домов", - сказал Лёвкин.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Всего в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, будет расселено 5 175 домов. Под возведение новостроек подобрана 561 "стартовая" площадка.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В центре Москвы 30 сентября с утра перекроют ряд улиц и набережных

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Более 40% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });