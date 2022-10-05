В Москве 118 домов расселили по программе реновации с начала года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - За последние девять месяцев в Москве расселили 118 старых домов по программе реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики (ДГП).

"С начала первых переездов по программе реновации в 2018 году, в Москве уже расселено 265 жилых домов, из которых 118 (более 40%) - результат девяти месяцев 2022 года", - говорится в сообщении.

Руководитель ДГП Сергей Лёвкин уточнил, что за сентябрь расселили 14 домов, в которых проживало более 2,3 тыс. москвичей. По его словам, сократились сроки переселения 16 домов. Так, в конце сентября жильцы десяти домов на востоке и северо-востоке Москвы начали переезжать раньше срока на несколько лет.

"Ранее были приближены сроки расселения шести домов", - сказал Лёвкин.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Всего в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, будет расселено 5 175 домов. Под возведение новостроек подобрана 561 "стартовая" площадка.