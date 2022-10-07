В Подмосковье вынесли приговор более 20 участникам наркосиндиката "ХимПром"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Участники международного наркосиндиката "ХимПром", среди которых более 20 граждан Украины, приговорены судом Московской области к длительным срокам тюремного заключения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителей и участников международного наркосиндиката "ХимПром". Они обвинялись в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, совершенных в составе преступного сообщества. Двоим из них также было предъявлено обвинение в использовании поддельных документов", - сказала Волк журналистам.

По информации Волк, участникам криминальной организации, среди которых 21 гражданин Украины и один гражданин России, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 лет и 6 месяцев до 20 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Она добавила, что судом вынесен обвинительный приговор за совершение преступлений, предусмотренных статьями 210 (организация преступного сообщества), 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 327 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Как сообщила Волк, следствием установлены многочисленные факты противоправной деятельности криминальной организации. Она существовала в период с 2015 по 2016 гг. на территории Московской и Свердловской областей и состояла преимущественно из граждан Украины.

Волк сообщила, что в 2015 году лицами, находящимися на территории Украины, был организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков на территории России.

Для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу на территории России в качестве курьеров или экспедиторов. Вербовочные пункты располагались в Киеве, с кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа.

"По имеющейся в распоряжении следствия информации, данное направление курировали сотрудники украинских спецслужб. Завербованные проходили обучение на краткосрочных курсах, где им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников", - пояснила Волк.

При этом нанятым сотрудникам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, поддельные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ, а также телекоммуникационные устройства с установленными интернет-мессенджерами, по которым в дальнейшем они получали указания от организаторов наркогруппировки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были ликвидированы три лаборатории "ХимПрома" по изготовлению синтетических наркотиков, расположенные в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области. Их производительность составляла от 150 до 500 кг в неделю. При этом структурные подразделения группировки осуществляли доставку наркотиков в машинах, оснащенных тайниками, в 14 российских регионах.

Полицией установлено местонахождение оптовых складов, находящихся на территории 10 регионов России.

В ходе расследования изъято более 9,5 тонн синтетических наркотиков и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.