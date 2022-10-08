Московские дороги помоют шампунем перед зимой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Все столичные дороги и тротуары в субботу промоют специальным концентрированным средством, затем - обычной водой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - рассказал Бирюков.

Коммунальные службы помоют асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории.

"Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - добавил заммэра.