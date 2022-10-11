Холдинг "РБЕ" вложит 1,5 млрд рублей в запуск производства готовых блюд в Москве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы без торгов предоставит участок площадью около 1,83 га холдингу "РБЕ" под строительство там производства готовых блюд, инвестор планирует вложить в проект около 1,5 млрд рублей, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений горадминистрации.

Предполагается, что площадь производственного комплекса составит около 10 тысяч кв.м, за счет нового предприятия будет создано 400 рабочих мест. С инвестором будет заключен договор аренды участка на пять лет, предполагается, что предприятие за это время будет построено.

Многопрофильный холдинг по производству пищевых готовых блюд "РБЕ" работает в сфере железнодорожного транспорта. У компании есть производства в Москве и Петербурге.