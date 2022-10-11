Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

Холдинг "РБЕ" вложит 1,5 млрд рублей в запуск производства готовых блюд в Москве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы без торгов предоставит участок площадью около 1,83 га холдингу "РБЕ" под строительство там производства готовых блюд, инвестор планирует вложить в проект около 1,5 млрд рублей, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений горадминистрации.

Предполагается, что площадь производственного комплекса составит около 10 тысяч кв.м, за счет нового предприятия будет создано 400 рабочих мест. С инвестором будет заключен договор аренды участка на пять лет, предполагается, что предприятие за это время будет построено.

Многопрофильный холдинг по производству пищевых готовых блюд "РБЕ" работает в сфере железнодорожного транспорта. У компании есть производства в Москве и Петербурге.

Москва РБЕ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Новую станцию построят на Кольцевой линии московского метро

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В центре Москвы 30 сентября с утра перекроют ряд улиц и набережных

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });