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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Сотня самых дорогих квартир Москвы подешевела впервые с начала пандемии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Средняя цена квадратного метра в сотне самых дорогих квартир Москвы снизилась впервые с начала пандемии 2020 года, сообщила Intermark Real Estate по итогам очередного исследования Prime Central Moscow Top-100 Index.

"Индекс стоимости квадратного метра в ста самых дорогих квартирах Москвы за III квартал 2022 года снизился на 2,6%. Отрицательная динамика наблюдается впервые с года начала пандемии. По состоянию на октябрь средняя цена кв.м в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила чуть менее 3 млн рублей/кв.м", - говорится в сообщении.

Если анализировать среднегодовые значения по итогам третьего квартала, то индекс продолжает расти: за год прирост составил 9,8%, а за последние 4 года - 46%.

"Стоит отметить, что реакция индекса на геополитические изменения пока не столь резка, как это было в год начала пандемии, когда индекс опустился дважды с более ощутимой динамикой", - прокомментировал управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

В последний раз аналитики наблюдали отрицательную динамику индекса в IV квартале 2020 года - тогда кв.м в сотне самых дорогих квартир столицы снизился в цене на 4,3%.

Средний бюджет предложения квартиры, вошедшей в PCM TOP-100 сегодня - 841,3 млн рублей. Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет свыше 84 млрд рублей, что при текущем курсе эквивалентно $1,5 млн. По сравнению с прошлым годом средний бюджет квартиры вырос на 3%.

Москва Intermark Real Estate Дмитрий Халин
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