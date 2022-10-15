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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах заработает в январе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Работу по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах в Москве планируют завершить до конца года, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году закончим все основные строительные работы. В январе ждем первых пассажиров", - написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Возраст эскалаторной галереи на Воробьевых горах - 60 лет, из-за технических проблем она закрыта в течение 40 лет. Восстановление объекта начали в 2020 году. В ходе работ строители установили около 700 свай глубиной до 30 м. для укрепления склонов.

Ожидается, что эскалаторы примерно вдвое сократят путь от станции "Воробьевы горы" к главному зданию МГУ, смотровой площадке и горнолыжному комплексу.

На крыше верхнего вестибюля галереи планируют сделать смотровую площадку с видом на Москву-реку и центр города.

Москва Воробьевы горы Сергей Собянин
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