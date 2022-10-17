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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Московским строителям напомнили о типичных ошибках при долевом строительстве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Москомстройинвест обновил методические рекомендации для девелоперов в части исполнения закона о долевом строительстве (214-ФЗ), сообщили в пресс-службе комитета. В рекомендациях приведены типичные нарушения строителей.

Методические материалы содержат перечень основных ошибок, которые застройщики допускают при заполнении проектной декларации, и основных нарушений при размещении документов в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Чаще всего встречается невнесение в проектную декларацию сведений о финансовой деятельности (размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату, размере прибыли/убытка), неразмещение финансовых документов, фотографий строящегося многоквартирного дома.

Для большей наглядности рекомендации изложены в формате презентации.

"В обновленной версии методических рекомендаций мы использовали конкретные визуальные примеры нарушений с описанием ошибки и сразу представили корректный вариант, так сказать наглядно показали: как неверно / как верно", - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Москва Москомстройинвест Анастасия Пятова
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