Один человек погиб в результате ДТП с маршруткой на Киевском шоссе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, несколько пострадали в результате аварии маршрутного такси на Киевском шоссе, сообщает во вторник прокуратура Москвы.

По данным ведомства, 40-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением, съехал с проезжей части, и маршрутка перевернулась. В результате один пассажир погиб, есть пострадавшие.

По данным прокуратуры, всего в салоне маршрутки находилось семь пассажиров.

Там добавили, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что маршрутка наехала на отбойник и опрокинулась. "Всего пострадало 10 человек, из них, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.

"В маршрутном такси находилось 25 человек", - добавили в пресс-службе.

К госпитализации пострадавших привлечена авиация МЧС, спасатели используют автокран для подъёма поврежденной машины.