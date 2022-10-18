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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Суд в Москве приговорил акциониста Крисевича к 5 годам за хулиганство

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима акциониста Павла Крисевича за хулиганство. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда Крисевичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Крисевич признан виновным в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Крисевич был задержан 11 июня 2021 года на Красной площади.

Согласно фабуле дела, фигурант "произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя".

Вину Крисевич не признал.

Москва Павел Крисевич
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