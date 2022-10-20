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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги восстановлено

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1, D1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) после инцидента с человеком на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

"Движение на D1 и Савеловском направлении в сторону Москвы через станцию Лианозово возобновлено. Пострадавшему оказана помощь прибывшими медиками и спасателями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на D1 и Савеловском направлении прерывалось движение в сторону Москвы из-за человека на пути.

МЖД Москва
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