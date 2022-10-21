ОНК Москвы разработает поправки в закон для освобождения тяжелобольных заключенных

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Столичная Общественная наблюдательная комиссия вместе с сенаторами, депутатами и правозащитниками намерена предложить пакет мер по смягчению законодательства для тяжелобольных граждан и инвалидов, содержащихся в СИЗО.

"Помимо признанных инвалидов, в СИЗО содержатся люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно в силу системных проблем со здоровьем, но инвалидами они не являются. Мы не собираемся создавать новые и новые законы, законодательная база у нас хорошая. Основная проблема в правоприменении. Раз мы не можем изменить практику, нужно исключить возможность двоякого толкования закона", - заявила заместитель председателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в Государственной думе, где обсуждался законопроект о смягчении наказания для инвалидов первой группы.

Речь идет о проекте поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательства.

По словам Дружининой, ОНК Москвы проанализирует ряд действующих нормативных актов и предложит пакет изменений как в законы, так и подзаконные акты. Она отметила, что проблема носит сложный системный характер и к ней необходимо применить системный подход, "принятием одного закона ситуацию не разрешить".

По данным ОНК, на данный момент только в СИЗО Москвы содержатся 125 инвалидов, более 60% из которых обвиняются в совершении ненасильственных преступлений.

По словам Дружининой, основной задачей правозащитников является существенное снижение количества инвалидов в СИЗО.