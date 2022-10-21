Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

ОНК Москвы разработает поправки в закон для освобождения тяжелобольных заключенных

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Столичная Общественная наблюдательная комиссия вместе с сенаторами, депутатами и правозащитниками намерена предложить пакет мер по смягчению законодательства для тяжелобольных граждан и инвалидов, содержащихся в СИЗО.

"Помимо признанных инвалидов, в СИЗО содержатся люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно в силу системных проблем со здоровьем, но инвалидами они не являются. Мы не собираемся создавать новые и новые законы, законодательная база у нас хорошая. Основная проблема в правоприменении. Раз мы не можем изменить практику, нужно исключить возможность двоякого толкования закона", - заявила заместитель председателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в Государственной думе, где обсуждался законопроект о смягчении наказания для инвалидов первой группы.

Речь идет о проекте поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательства.

По словам Дружининой, ОНК Москвы проанализирует ряд действующих нормативных актов и предложит пакет изменений как в законы, так и подзаконные акты. Она отметила, что проблема носит сложный системный характер и к ней необходимо применить системный подход, "принятием одного закона ситуацию не разрешить".

По данным ОНК, на данный момент только в СИЗО Москвы содержатся 125 инвалидов, более 60% из которых обвиняются в совершении ненасильственных преступлений.

По словам Дружининой, основной задачей правозащитников является существенное снижение количества инвалидов в СИЗО.

Москва ОНК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве заочно арестовал экс-редактора Первого канала Овсянникову

Участок оранжевой линии метро закроют в Москве в начале ноября

Участок оранжевой линии метро закроют в Москве в начале ноября

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

Собянин заявил, что в Москве в настоящее время не вводятся никакие ограничения

Суд в Москве приговорил акциониста Крисевича к 5 годам за хулиганство

В Москве за несколько часов может выпасть до 10 мм осадков

Военный комиссар Москвы сообщил о завершении мероприятий частичной мобилизации

Военный комиссар Москвы сообщил о завершении мероприятий частичной мобилизации
Военная операция на Украине

В Москве завершили частичную мобилизацию

В Москве завершили частичную мобилизацию
Взрыв на Крымском мосту

Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах заработает в январе

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах заработает в январе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });