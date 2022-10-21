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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Первый снег выпал в Москве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы выпал первый снег, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Внимательные горожане заметили первый снег в районе Теплого Стана", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что в начале следующей недели синоптики предсказывают понижение температуры воздуха в утренние часы до минус 2 градусов.

Власти рекомендуют москвичам "переобуть" свои автомобили.

"Специалисты напоминают: при температуре ниже плюс 5 градусов летняя резина теряет свои свойства, поэтому рекомендуется начать менять ее на зимнюю", - отмечается в сообщении.

Москва
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