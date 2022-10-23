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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Женщина и ее несовершеннолетний сын погибли под колесами автомобиля на западе Москвы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Женщина и ее несовершеннолетний сын стали жертвами ДТП на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

"На улице Богданова (район Солнцево в Западном округе Москвы - ИФ) 37-летний водитель автомобиля "Ауди A6" совершил наезд на женщину с ребенком, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм женщина 1980 года рождения и ее сын 2017 года рождения скончались на месте", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что работу правоохранительных органов на месте аварии координирует прокурор ЗАО Сослан Хубулов.

"Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, принятие процессуального решения по данному факту, а также привлечение виновного к ответственности", - резюмировали в прокуратуре.

Москва
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