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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Оборот торговли и услуг в Москве составил 13 трлн рублей с начала года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Оборот столичных предприятий торговли и услуг в январе-сентябре текущего года превысил показатели аналогичного периода предыдущего года на более 20% в текущих ценах. Об этом сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

"Оборот столичных предприятий торговли и услуг в январе - сентябре 2022 года достиг 12,8 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 20,7% в текущих ценах", - говорится в сообщении.

По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за девять месяцев 2022 года выручка сферы торговли увеличилась на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 5,7 трлн рублей.

При этом, по его словам, спад наблюдается в торговле автотранспортными средствами: обороты за девять месяцев составили 708,1 млрд рублей, что на 26,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, по данным департамента экономической политики и развития Москвы, оборот предприятий сферы услуг по итогам девяти месяцев 2022 года составил 7,1 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода 2021 года на 19,3%.

Москва
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