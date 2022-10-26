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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

"Домодедово" получило разрешение на открытие нового сегмента терминала

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Обслуживание первых рейсов в тестовом режиме из Т2 запланировано в ноябре, отметил он.

Площадь Т2 превышает 238 тыс. кв. м., пропускная способность – 20 млн пассажиров в год.

Т2 был построен к Чемпионату мира по футболу, который проходил в РФ в 2018 году. "Домодедово" инвестировало в проект более 30 млрд рублей. Т2 обслуживал рейсы в период проведения ЧМ, но из-за неготовности аэродромной инфраструктуры (за которую отвечают структуры Росавиации) полноценно сегмент так и не заработал.

Действующий сегмент пассажирского терминала Т1 обслуживает и внутренние, и международные рейсы. В Т2 планируется перевести обслуживание международных перевозок, сообщали ранее в "Домодедово".

В 2021 году "Домодедово" обслужило 25 млн человек, что на 53% больше, чем в 2020 году, но на 12% меньше результата доковидного 2019 года.

Домодедово Росавиация
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