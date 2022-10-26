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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

В Москве впервые пройдет Неделя интерьера и дизайна

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 1 по 6 ноября впервые пройдет Неделя интерьера и дизайна, сообщила порталу мэрии заммэра столицы Наталья Сергунина.

В Неделе примут участие технологические компании, дизайнерские и архитектурные бюро - всего более 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта. Они представят идеи для обустройства квартир, офисов и коворкинг-центров.

В деловой программе Недели запланированы выступления двух сотен экспертов. Также планируется серия познавательных мероприятий для посетителей.

Ключевыми площадками Недели станут павильоны № 55 и 57 ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке.

Москва ВДНХ Наталья Сергунина
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