На каждого москвича в среднем приходится по 22,3 кв. м жилья

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет и на сегодня составляет 22,3 квадратных метра на одного жителя, сообщил в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К настоящему времени общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Москвы, составляет 22,3 кв.м. Этот показатель в столице постоянно растет, что стало возможным благодаря высоким темпам строительства", - отметил Андрей Бочкарёв.

Он подчеркнул, что положительная динамика по годовому объему вводимого жилья на территории города отмечается последние десять лет. "Например, в прошлом году в Москве был введен рекордный объем жилья - 7,81 млн кв.м. А уже с начала этого года построено и введено в эксплуатацию более 4,9 млн кв.м. жилья", - добавил Бочкарев.

Заммэра добавил, что такое активное строительство позволит уже в 2023 году повысить показатель обеспеченности жильем.

Напомним, показатель обеспеченности жилья рассчитывается как отношение всего жилищного фонда к численности постоянного населения по состоянию на конец года.